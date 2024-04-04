كييف تخفض سن التجنيد وسط تحذيرات من عواقب هذه الخطوة

وسط الهجوم الروسي المتواصل، اتخذ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إجراءات جريئة ولكنها مثيرة للجدل سياسيا، تهدف إلى تجديد صفوف جيش بلاده المنهك والمدمر.

فقد وقّع الرئيس على مشروع قانون لخفض سن التجنيد للرجال في أوكرانيا، إضافة إلى التوقيع على مشروع قانون آخر يتم بموجبه إلغاء بعض الإعفاءات الطبية، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، حذرت فيه من المخاطر السياسية التي قد تترتب على مثل هذه التدابير.

ولعل أكثر هذه التدابير إثارة للجدل هو خفض سن الاستحقاق للتجنيد من 27 إلى 25 سنة، وهي خطوة قوبلت بعدم شعبية واسعة النطاق في البلاد.

إستراتيجية الدفاع

وعلى الرغم من موافقة البرلمان على التشريع في مايو الماضي، تردد زيلينسكي في التوقيع عليه، على أمل ألا يكون ضروريًّا.

ومع ذلك، وفي ظل عدم إظهار روسيا أي علامات على التراجع، وقّع زيلينسكي على مضض على الإجراء إلى جانب قوانين أخرى تنص على إلغاء بعض الإعفاءات الطبية وإنشاء قاعدة بيانات للرجال بدءا من سن السابعة عشر، للقضاء على المتهربين من الخدمة العسكرية.

وتبين الصحيفة أن الضرورة الملحة وراء هذه الإجراءات تنبع من الوضع المزري على الخطوط الأمامية، حيث يخوض الجيش الأوكراني، الذي يبلغ تعداده ما يقرب من مليون جندي، أكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، الحرب التي يتم خوضها في خنادق موحلة أو على أنقاض مدن في قتال حضري، تشهد ارتفاعا كبيرا في أعداد الضحايا، إلى جانب النقص الواضح في الذخيرة.