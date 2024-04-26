وزير الدفاع الروسي: قوات "الناتو" اقتربت كثيرًا من حدودنا

وبين أنه "يتم التحذير بأنه إذا لم يتم إيقاف روسيا في أوكرانيا، فمن المفترض أننا سنهاجم دول الحلف"، مؤكدًا أن روسيا "تلتزم بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".

ونوه الوزير شويغو إلى أنه "في الوقت نفسه، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، يستمر توسع حلف شمال الأطلسي إلى الشرق، على الرغم من أننا وُعدنا في التسعينيات بأن هذا لن يحدث لكن مرت موجات توسع الناتو".

وشدد أن بلاده "لم تهدد حلف شمال الأطلسي مطلقًا، ليس لدينا أي مصالح جيوسياسية أو عسكرية لمهاجمة دول الكتلة، نحن ببساطة نحمي شعوبنا في أراضينا التاريخية"، لافتًا إلى أن روسيا تبذل دائما "أقصى الجهود للحفاظ على الاستقرار الإستراتيجي وتوازن القوى في العالم".