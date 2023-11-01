مشروع قانون أمريكي لدعم إسرائيل قد يفاقم العجز الاتحادي

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم الأربعاء، إنه لا يزال يعتزم إجراء تصويت على مشروع قانون مستقل لمساعدة إسرائيل، رغم ما سجله مكتب الميزانية في الكونغرس بأن مشروع القانون هذا قد يفاقم العجز الاتحادي عن طريق تقليص العائدات لمصلحة الضرائب الأمريكية.

وفي أول إجراء تشريعي كبير في عهد رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، كشف الجمهوريون في مجلس النواب عن مشروع قانون إنفاق تكميلي مستقل يقدم 14.3 مليار دولار لإسرائيل عن طريق خفض الأموال التي تجمعها مصلحة الضرائب.

ويواجه هذا الإجراء معارضة قوية من الديمقراطيين، وأيضا من بعض الجمهوريين.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أمس الثلاثاء، إن مشروع القانون سيصل ميّتًا إلى مجلس الشيوخ.