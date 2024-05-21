بعد وفاة رئيسي.. أبرز المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة الإيرانية

اتفق مسؤولو السلطات الثلاث في إيران، الاثنين، على تحديد 28 يونيو/حزيران المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية لانتخاب الرئيس المقبل، بعد وفاة إبراهيم رئيسي جراء تحطم مروحيته.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إنه "سيتم تسجيل المرشحين من 30 مايو حتى 3 يونيو/حزيران المقبل، وستكون فترة الحملة الانتخابية من 12 يونيو إلى صباح 27 يونيو، وستجرى الانتخابات في 28 يونيو المقبل".

وبحسب المادة 131 من الدستور، يتولى محمد مخبر دزفولي إدارة السلطة التنفيذية، ويتعين عليه الترتيب مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية لانتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها خمسون يوماً.

وطرحت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، أسماء أبرز المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.

علي شمخاني

علي شمخاني، ضابط وقائد عسكري يبلغ من العمر 68 عامًا، شغل مناصب رئيسة مثل نائب القائد الأعلى للحرس الثوري، وقائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، وقائد القوات البحرية للحرس والجيش الإيراني، ودرس الزراعة ثم نال شهادة ماجستير في الشؤون العسكرية وأخرى في الإدارة.

كما شغل شمخاني الذي ينحدر من أصول عربية من محافظة خوزستان جنوب إيران، منصب وزير الدفاع من 1997 حتى 2005 في عهد الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي، خلال السنوات التي سبقت توليه منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي.

وفي 10 من أيلول/سبتمبر 2013 تم تعيين شمخاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، وبقي في هذا المنصب لمدة 10 سنوات، حتى 23 من يونيو/حزيران 2023، وجرى عزله بقرار من الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، وتم تعيين الجنرال علي أكبر أحمديان بدلاً منه.

وفي اليوم نفسه أصدر المرشد علي خامنئي مرسوماً يقضي بتعيين علي شمخاني مستشاراً له للشؤون السياسية. وقد تعرض شمخاني لانتقادات كبيرة بعد إعدامه مستشاره السابق أثناء توليه وزارة الدفاع علي رضا أكبري في يناير 2023 بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

وكان أيضًا مرشحًا للانتخابات الرئاسية عام 2001، ويقال إن شمخاني، ترشح للانتخابات لمنافسة خاتمي دون أن يستشير الأخير الذي يتولى منصب وزارة الدفاع في حكومة الإصلاحيين.

وجاء شمخاني في المركز الثالث بعد محمد خاتمي والمرشح المتشدد أحمد توكلي، والنقطة المثيرة للاهتمام هي أنه على الرغم من كونه منافسًا للرئيس آنذاك، فقد تم ترشيح شمخاني للبرلمان من قبل خاتمي لوزارة الدفاع، وبقي في هذا المنصب حتى نهاية هذه الحكومة.

عبد الناصر همتي

عبد الناصر همتي من مواليد محافظة همدان غرب إيران، ويبلغ من العمر 67 عاماً، هو سياسي واقتصادي إصلاحي، كان الرئيس الثامن عشر للبنك المركزي الإيراني في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، ويعمل حاليًا أستاذاً في كلية الاقتصاد بجامعة طهران.

كان سفيرًا لإيران في الصين ما بين 2016 و2018، ورئيسًا للبنك المركزي الإيراني ما بين 2018 و2021، وهو عضو في حزب كوادر البناء، أحد أحزاب اليمين التقليدي الذي أصبح بعد سنوات من إنشائه جزءًا من حركة الإصلاح الإيرانية.

بدأ نشاطه السياسي في هيئة الإذاعة والتلفزيون عام 1980 وعمل مديرا عاما للأخبار حتى عام 1989 وكان النائب السياسي لهيئة الإذاعة من عام 1989 إلى عام 1994.