إردوغان يلتقي بايدن في مايو المقبل

كشف مسؤول تركي أن الرئيس رجب طيب إردوغان، سيجري زيارة إلى الولايات المتحدة، في التاسع من مايو/ أيار المقبل، يلتقي خلالها نظيره الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، وفق وكالة "فرانس برس".

وسيكون ذلك أول اجتماع بين الرئيسين في البيت الأبيض.

وكانت إدارة بايدن قد وافقت في يناير/ كانون الثاني على بيع مقاتلات من طراز إف-16 لتركيا بمبلغ 23 مليار دولار، عقب مصادقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).