إردوغان يلتقي بايدن في مايو المقبل
كشف مسؤول تركي أن الرئيس رجب طيب إردوغان، سيجري زيارة إلى الولايات المتحدة، في التاسع من مايو/ أيار المقبل، يلتقي خلالها نظيره الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، وفق وكالة "فرانس برس".
وسيكون ذلك أول اجتماع بين الرئيسين في البيت الأبيض.
وكانت إدارة بايدن قد وافقت في يناير/ كانون الثاني على بيع مقاتلات من طراز إف-16 لتركيا بمبلغ 23 مليار دولار، عقب مصادقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وحسب "فرانس برس"، فقد ربط بعض المحللين تأخر مصادقة أنقرة بغضب إردوغان من واشنطن جراء دعمها لإسرائيل، وطريقة تنفيذها الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة.
وشبّه الرئيس التركي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأدولف هتلر، واتهم الولايات المتحدة برعاية "إبادة" الفلسطينيين، وفق "فرانس برس".