بعد "تجربة القردة".. إيران تعلن خطوة جديدة لغزو الفضاء

ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية، أن إيران أطلقت كبسولة بيولوجية فضائية تجريبية باستخدام حامل محلي اليوم الأربعاء، فيما تمضي البلاد في خططها لإرسال رواد إلى الفضاء.

يأتي الإعلان بعد عشر سنوات من إعلان طهران أنها أرسلت قردين حيين إلى الفضاء وأعادتهما سالمين.

تجدر الإشارة إلى أن إيران بدأت برنامجها الفضائي في عام 2004.

ورغم أن طهران تعتبر نفسها إحدى الدول المؤسسة للجنة الأمم المتحدة الخاصة باستخدام الفضاء الكوني لأغراض سلمية، فإن الدول الغربية، لا تنظر بعين الرضا إلى هذه الطموحات، معتبرة أن البرنامج الفضائي الإيراني يهدف في الأساس إلى تطوير الصواريخ البالستية.