فنلندا تتجه لإجراء جولة إعادة لانتخاب رئيس جديد

تتجه فنلندا لإجراء جولة إعادة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد فشل المرشحين في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في تحقيق نسبة التأييد المطلوبة لأصوات الناخبين.

وفشل رئيس الوزراء السابق ألكسندر ستوب ووزير الخارجية السابق بيكا هافيستو في الحصول على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.

وسينتقل المرشحان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفنلندية، بعد فرز كافة الأصوات، بحسب ما أعلنت عنه وزارة العدل الفنلندية.

وحصل ستاب على 27.2% من الأصوات، وهافيستو على 25.8%، فيما حصل رئيس البرلمان جوسي هالا-آهو على 19%.

ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات، التي شارك فيها 9 مرشحين، في 11 فبراير/ شباط المقبل، لكن المنافسة انحصرت بين ستوب وهافيستو.

وشهدت الجولة الأولى مشاركة 3.2 مليون ناخب من أصل 4.2 مليون مواطن يحق لهم التصويت، فيما بلغت نسبة المشاركة 79.4%.

وتعلن وزارة العدل النتائج الرسمية للجولة الثانية من الانتخابات في موعد أقصاه 14 فبراير/ شباط المقبل.

وتنتخب البلاد رئيساً جديداً خلفاً للرئيس الحالي ساولي نينيستو، الذي لن يستمر في الحكم، بعدما قضى 6 سنوات في منصبه، حيث تنتهي صلاحياته في فبراير/ شباط المقبل.