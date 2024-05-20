عوامل تعقّد مهمة البحث عن طائرة الرئيس الإيراني المفقودة (فيديو)

وتتمثل العوامل تلك في الغابات الكثيفة والتضاريس الصعبة التي التقت بالظروف الجوية القاسية، حيث تشهد المنطقة غزارة في هطول الأمطار التي تحولت إلى ثلوج كثيفة، ما زاد من صعوبة العثور على الطائرة.

وما قد يزيد خطورة الوضع، عدم وجود أي مهبط أو منصة خاصة بهبوط مروحية الرئيس ومن معه في تلك المنطقة، وهو ما يضطر المروحية أثناء هبوطها الاضطراري للاحتكاك بالأرض وأحياناً الاصطدام.

يضاف إلى ذلك تأكيد السلطات الإيرانية انقطاع خطوط الاتصالات والإنترنت في المنطقة التي يجري البحث فيها وعدم وجود أي سبل لاحتمالية التواصل مع المفقودين.