عوامل تعقّد مهمة البحث عن طائرة الرئيس الإيراني المفقودة (فيديو)
كشفت تقارير إيرانية، اليوم الاثنين، عن وجود عدة عوامل من شأنها أن تزيد من تعقيد عملية البحث عن مروحية الرئيس الإيراني التي اختفت في حادثة غامضة وعلى متنها 9 أشخاص بحسب السلطات المحلية.
وتجري عمليات البحث في دائرة قطرها كيلومترين بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً على بعد حوالي 25 كيلومتراً من مدينة ورزقان شمال تبريز، التي تتميز بكثافة الغابات والجبال.
وتتمثل العوامل تلك في الغابات الكثيفة والتضاريس الصعبة التي التقت بالظروف الجوية القاسية، حيث تشهد المنطقة غزارة في هطول الأمطار التي تحولت إلى ثلوج كثيفة، ما زاد من صعوبة العثور على الطائرة.
وما قد يزيد خطورة الوضع، عدم وجود أي مهبط أو منصة خاصة بهبوط مروحية الرئيس ومن معه في تلك المنطقة، وهو ما يضطر المروحية أثناء هبوطها الاضطراري للاحتكاك بالأرض وأحياناً الاصطدام.
يضاف إلى ذلك تأكيد السلطات الإيرانية انقطاع خطوط الاتصالات والإنترنت في المنطقة التي يجري البحث فيها وعدم وجود أي سبل لاحتمالية التواصل مع المفقودين.
وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني إن "الظروف الجوية في المنطقة، التي يجري البحث فيها عن الطائرة المنكوبة، صعبة وتبطئ عملية البحث والإنقاذ".
وشاركت فرق من المتطوعين من متسلقي الجبال من أهالي المناطق التي يجري البحث فيها، ضمن جهود الإنقاذ، ولكن دون جدوى حتى الآن.