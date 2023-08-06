مقتل 15 شخصًا بعد انحراف قطار عن مساره في باكستان

قتل 15 شخصًا وأصيب العشرات في باكستان، اليوم الأحد، جرّاء انحراف قطار عن القضبان المخصصة له؛ ما خلف دمارًا في الممتلكات والأرواح.

وذكرت قناة "جيو" التلفزيونية المحلية، أن 15 شخصًا قتلوا على الأقل وأصيب 50 آخرون، بسبب خروج عدد من عربات القطارات عن مسارها في إقليم السند.

وبحسب القناة، انحرفت 10 عربات تقريبًا من قطار الركاب عن القضبان قرب بلدة في إقليم السند بالجنوب على بعد نحو 275 كيلومترًا عن كراتشي أكبر مدن البلاد.

وتتكرر حوادث القطارات في نظام السكك الحديدية المتهالك في باكستان وحاولت حكومات متعاقبة على مدى سنوات تأمين تمويل لتطوير تلك الشبكة في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية لمشروعات البنية التحتية.