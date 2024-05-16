روسيا.. جندي أمريكي متهم بالسرقة "يعترف بذنبه"

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الخميس، أن جنديًّا أمريكيًّا محتجزًا في مدينة فلاديفوستوك الروسية يدعى جوردون بلاك، أقر بالذنب بتهم تتعلق بالسرقة ويتعاون مع المحققين.

ونقلت الوكالة عن ممثل لوزارة الداخلية المحلية، قوله: "إنه يتعاون (مع التحقيق). واعترف" بالذنب.

ولم يتسنَّ لرويترز التي أوردت الخبر، التواصل مع بلاك للحصول على تعليق.

وقبضت الشرطة في مدينة فلاديفوستوك الواقعة في أقصى شرق روسيا على بلاك في الثاني من مايو/أيار للاشتباه في سرقته امرأة كان على علاقة بها. وأمرت المحكمة بأن يستمر احتجازه حتى الثاني من يوليو/تموز.