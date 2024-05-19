حزب فرنسي ينادي باستقلال كاليدونيا الجديدة

دعا رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل، اليوم الأحد، إلى منح "شكل من أشكال الاستقلال" لكاليدونيا الجديدة.

وقال روسيل، في لقاء مع وسائل الإعلام الفرنسية، إنه "سواء تعلق الأمر بكاليدونيا الجديدة أو بولينيزيا (وهو إقليم فرنسي)، فإنني أؤيد أن تأخذ هذه الشعوب مصيرها بأيديها، وأن تنخرط في عملية إنهاء الاستعمار، التي يجب أن تؤدي إلى شكل من أشكال الاستقلال"، وفق تعبيره.

وأضاف روسيل أنّ "أولئك الذين يعيشون في الجزيرة اليوم يريدون أن يكونوا قادرين على العيش هناك معا، والأمر متروك لسكان كاليدونيا الجديدة لاتخاذ قرار بشأن هذه العملية".

وأكد السياسي الفرنسي أنه يجب الدفع في هذا الاتجاه، حتى لو كان ذلك يعني تنظيم استفتاء رابع على الاستقلال، وإذا كان هذا هو ما قرروه يجب أن نطبقه"، بحسب قوله.

وكان سياسيون فرنسيون آخرون قد أثاروا فكرة الاستفتاء الجديد هذه، لا سيما زعيمة نواب حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) مارين لوبان، التي قالت إنها تتصور هذه العملية على مدى أربعين عاما.

ودعا فابيان روسيل مع ذلك إلى "الحفاظ على علاقات أخوية وثيقة وسلمية مع مجتمع كاليدونيا"، لا سيما في مسائل الدفاع، معتقدًا أنه "إذا كانوا مستقلين تمامًا، فلن تكون لديهم الوسائل اللازمة لتشكيل جيشهم الخاص"، وفق تعبيره.