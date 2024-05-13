محامي ترامب السابق يعترف بـ"الكذب والترهيب" نيابة عنه

أكد مايكل كوهين، المحامي السابق لدونالد ترامب، الاثنين، أنّه كذّب ومارس عمليات ترهيب نيابةً عن الرئيس الأمريكي السابق.

وجاء اعتراف المحامي السابق خلال محاكمة ترامب، أخيرًا، بتهمة التدليس في قضية دفع مبلغ مالي لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز؛ لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية معه.

وتأتي شهادة كوهين بعد أسبوع صعب لترامب أدلت خلاله دانييلز بشهادتها، التي تضمّنت تفاصيل بشأن العلاقة التي تقول إنها أقامتها معه في العام 2006، عندما التقته على هامش منافسة للغولف في جناح في فندقه، وهو ما ينفيه المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري.