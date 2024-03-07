بعد هزيمتها الساحقة.. نيكي هيلي تترك المنافسة مشتعلة بين ترامب وبايدن‎

أنهت نيكي هيلي، الأربعاء، مواجهة طويلة الأمد مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتفسح له المجال لأن يكون مرشح الحزب الجمهوري الذي ينافس الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وانسحبت هيلي، التي شغلت منصب حاكم ولاية ساوث كارولاينا سابقاً وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب، بعد يوم من انتخابات "الثلاثاء الكبير".

ومنيت نيكي هيلي خلال "الثلاثاء الكبير" بهزيمة ساحقة أمام ترامب في 14 من إجمالي 15 مواجهة لنيل ترشيح الحزب.

وقالت لمؤيديها في كلمة ألقتها في مدينة تشارلستون: "حان الوقت لتعليق حملتي. لا أشعر بأي ندم".

وأضافت أنه "على الأرجح سيكون ترامب مرشح الحزب الجمهوري لكنها لا تدعمه".

وذكرت أنه من الضروري أن تواصل الولايات المتحدة دورها القيادي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.