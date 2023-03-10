في رسالة نادرة.. معتقل أمريكي بإيران يناشد بايدن التدخل لإطلاق سراحه

وذكر نمازي في وقت مبكر من اعتقاله أنه أمضى شهورا في زنزانة وكان ينام على الأرض.

كما وصف نمازي عدم لقاء بايدن مع عائلته "فقط لمنحهم بعض كلمات الطمأنينة" بأنه "مؤلم ومزعج".

وقال متحدث باسم البيت الأبيض، اشترط عدم الكشف عن هويته، إن "سجن إيران الجائر واستغلال المواطنين الأمريكيين لاستخدامهم كأداة ضغط سياسي أمر مشين وغير إنساني ومخالف للأعراف الدولية.

وأضاف المتحدث أن "كبار المسؤولين من البيت الأبيض ووزارة الخارجية يجتمعون ويتشاورون بانتظام مع عائلة نمازي، وسنواصل القيام بذلك حتى ينتهي هذا الاعتقال غير المقبول".

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق.