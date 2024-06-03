642 مليون شخص أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الهندية

شهدت الانتخابات الهندية تصويت 642 مليون شخص، وفقًا لما أفاد به رئيس مفوضية الانتخابات راجيف كومار الاثنين.

وبحسب "فرانس برس"، فإن من المتوقع أن تسفر الانتخابات عن فوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي بولاية ثالثة.

وقال كومار "سجلنا عددًا قياسيًّا عالميًّا بلغ 642 مليون ناخب هندي. إنها لحظة تاريخية بالنسبة لنا جميعًا"، مشيرًا إلى أن نحو نصف هؤلاء (312 مليونًا) نساء.

وأضاف "يظهر ذلك القوة المذهلة للناخبين في الهند.. على الناس أن يعرفوا مدى قوة الديمقراطية الهندية".

وبناء على أرقام المفوضية التي تفيد بأن عدد الناخبين المسجّلين بلغ 968 مليونًا، فقد شارك 66,3 في المئة منهم، وهو عدد أقل بقليل من آخر انتخابات عامة في 2019.

وأفاد كومار بأن "642 مليون ناخب اختاروا التحرّك بدلًا من اللامبالاة، والإيمان بدلًا من التشاؤم"، مشيرًا إلى "عدم وقوع حوادث عنف كبيرة".

وانتهى التصويت في الجولة السابعة والأخيرة من الانتخابات، السبت، ومن المقرر أن تصدر النتائج الثلاثاء.

وتستخدم الهند آلات تصويت إلكتروني تسمح بفرز الأصوات بشكل أسرع.

وقال كومار "لدينا عملية فرز متينة".

وتظهر استطلاعات الرأي أن مودي في طريقه للفوز، إذ أعرب رئيس الوزراء عن ثقته في أن "الشعب الهندي صوّت بأعداد قياسية" لإعادة انتخاب حكومته.