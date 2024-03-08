ما سرُّ اللباس الأبيض في الكونغرس خلال خطاب بايدن؟

وقالت النائبة ليندا ت. سانشيز (ديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا) على وسائل التواصل الاجتماعي إن هذا يدل على "كفاحنا من أجل الرعاية الصحية الإنجابية".

وأضافت أن "جمهوريي الماغا (أنصار ترامب) لن يوقفهم شيء للسيطرة على أجساد النساء والرعاية الصحية الإنجابية، ويجب علينا معًا أن نقاوم".

ونشرت النائبة كاثي كاستور (ديمقراطية من ولاية فلوريدا) على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب صورة لنساء ديمقراطيات في مجلس النواب يرتدين الأبيض: "نحن ندافع عن حقك في اتخاذ قرارات الرعاية الصحية الخاصة بك بما في ذلك الإجهاض".

حق الاقتراع

واشتهرت النساء المناصرات لحق المرأة في التصويت بارتداء اللون الأبيض، الذي كان يجذب انتباه الناس عندما يرتدينه بشكل جماعي.

ويأتي ذلك في "مواجهة الاتهام المناهض لحق الاقتراع بأن النساء اللاتي يسعين إلى التصويت يجب أن يكن فاسدات أخلاقيًا"، نظرًا لارتباط اللون بالنقاء، كما جاء في منشور على مدونة مكتبة الكونغرس.

وركز بايدن على قضايا الإنجاب في وقت مبكر من خطابه، يوم الخميس، متعهدًا بجعل قضية "رو ضد وايد" قانونًا للبلاد مرة أخرى، "إذا أرسلتم لي أنتم، الشعب الأمريكي، كونغرسًا يدعم حق الاختيار."

وقضية "رو ضد وايد" تعد قرارًا تاريخيًا للمحكمة العليا الأمريكية، قضت فيه بأن دستور الولايات المتحدة يحمي حرية المرأة الحامل في اختيار الإجهاض دون قيود حكومية.