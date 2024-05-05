بعد احتجاجات دامية.. طالبان تشكل لجنة عسكرية لحل أزمة بدخشان

أعلنت حكومة حركة طالبان في أفغانستان، السبت، عن تشكيل لجنة بقيادة، قاري فصيح الدين فطرة، رئيس أركان الجيش، للتحقيق في الأحداث والاحتجاجات التي شهدتها ولاية بدخشان شمال شرق البلاد.

ونشر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد بيانا أفاد فيه، أن المجموعة التي يقودها قاري فصيح الدين فطرة، رئيس أركان الجيش بحكومة طالبان، كُلِّفَت بالتحقيق في الأحداث التي شهدتها مناطق في ولاية بدخشان يومي الجمعة والسبت.

واعتبر مجاهد في بيانه الذي نشره عبر منصة "إكس"، أن المشكلة في بدخشان سببها طريقة مكافحة زراعة المخدرات، مبيناً بأنه "شُكِّلَت لجنة للتحقيق في عملية إتلاف نبات الخشخاش والمشاكل التي سببتها في بدخشان".

وينتمي رئيس أركان الجيش في حكومة حركة طالبان إلى ولاية بدخشان، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية المستقلة.

ودخلت الاحتجاجات العامة في مقاطعة بدخشان يومها الثاني يوم السبت، واحتج سكان منطقة دريم بولاية بدخشان يوم الجمعة، ورددوا شعارات "مناهضة لطالبان" بعد مقتل أحد سكان المنطقة.

وأفادت مصادر محلية، بمقتل شخصين وإصابة 4 آخرين بجروح جراء إطلاق نار من قبل حركة طالبان في مديريتي إرغو ودريم".