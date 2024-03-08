في "خطاب ناري".. بايدن يهاجم ترامب بشأن روسيا والديمقراطية

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس السابق دونالد ترامب لما اعتبره خضوعا لروسيا وإخفاقا في التعامل مع جائحة كوفيد-19 والتستر على هجوم الكابيتول، وذلك في خطاب لحالة الاتحاد استعرض فيه بايدن مواقفه ضمن سعيه لإعادة انتخابه في وقت لاحق من العام الجاري.

وافتتح بايدن، الذي كان يتحدث أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ، تصريحاته بانتقاد مباشر لترامب بسبب تعليقاته التي دعا فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى غزو دول حلف شمال الأطلسي الأخرى إذا لم تنفق المزيد على الدفاع.

وقال بايدن "الآن يقول سلفي، الرئيس الجمهوري السابق، لبوتين: افعل ما تريد.. أعتقد أن هذا أمر شائن وخطير وغير مقبول".

كما وجه بايدن، الذي يضغط على الكونجرس لتوفير تمويل إضافي لأوكرانيا لحربها مع روسيا، رسالة لبوتين مفادها أن الولايات المتحدة "لن تتخلى" عن حليفتها.

وقارن بايدن بين مواقفه ومواقف ترامب، منافسه الجمهوري في انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، بشأن الديمقراطية وحقوق الإجهاض والاقتصاد خلال خطاب يتابعه ملايين الأمريكيين ويرى فيه الديمقراطيون فرصة كبيرة لبايدن للضغط من أجل الحصول على ولاية ثانية.

واتهم بايدن ترامب والجمهوريين بمحاولة إعادة كتابة التاريخ فيما يتعلق بأعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير كانون الثاني من عام 2021 التي قام بها أنصار للرئيس السابق كانوا يسعون لإلغاء فوز بايدن بانتخابات عام 2020.

وقال بايدن إنه يواصل العمل دون توقف من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة سيستمر ستة أسابيع.

ووجه بايدن رسالة حادة للقادة الإسرائيليين، طالبهم فيها بعدم عرقلة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لأغراض سياسية.

وتابع: "للقيادة الإسرائيلية أقول: المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون أمرا ثانويا أو ورقة مساومة... حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء يجب أن تكون أولوية".

وتابع "وبينما نتطلع إلى المستقبل، فإن الحل الحقيقي الوحيد لهذا الوضع هو حل الدولتين".

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وهنا أبرز ما قاله بايدن في خطابه:

- مَن يعتقد أن الرئيس الروسي بوتين سيوقف حربه في أوكرانيا، فأقول لكم إنه لن يفعل.

- رسالتي لبوتين: لن نتخلى عن أوكرانيا.

- لن أخضع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

- لا وجود للعنف السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

- يجب على الكونغرس إقرار المساعدات لأوكرانيا لوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

- نرحب بانضمام السويد لعضوية حلف شمال الأطلسي.

- يجب أن ندافع عن حق النساء في الإجهاض وأن لا ننزع هذا الحق منهن. وإذا دعمتموني سأعيد قانون حق الإجهاض مرة أخرى.

- هناك 60 مليون أمريكي يطلقون مشاريع صغيرة ومتوسطة.

- الولايات المتحدة أصبحت تنتج بشكل كبير أشباه الموصلات والرقائق التي تستخدم بالصناعات الإلكترونية.

- اقتصاد أمريكا يثير حسد العالم.

- ترامب كان يتبنى نهجا مختلفا حرم الكثير من الأمريكيين من الرعاية الصحية. واعتباراً من العام المقبل سيستفيد الجميع من الأنسولين وأدوية السرطان.

- سنعمل على بناء ملايين الوحدات السكنية لتكون أسعار المنازل في متناول يد الأمريكيين.

- سنهتم بملف التعليم وخصوصاً الطفل في مراحل تعليمه الأولى.

- قلصنا العجز التجاري بنحو تريليون دولار. وسنجعل الشركات تدفع نصيبها في الضرائب.

- هناك ألف ملياردير في أمريكا لا يدفعون إلا القليل من الضرائب.

- أمريكا وطن للجميع ويمكننا إصلاح مسألة الحدود وحل ملف الهجرة، وأرفض "شيطنة" المهاجرين كما يفعل ترامب.

- نحن نخفض الانبعاثات الكربونية إلى النصف بحلول عام 2030.

-على إسرائيل حماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات لغزة. ولا يمكن ضمان السلام دون حل الدولتين.

- سنعمل على تحقيق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة. وأسعى للتوصل لهدنة في غزة قد تستمر 6 أسابيع.