اتهامات للجيش النيجيري بشن "هجوم انتقامي" ضد مواطنين

اتهم نيجيريون جنودا من جيش بلادهم بشن هجوم انتقامي على سكان في ولاية دلتا النيجيرية، وفقا لـ"رويترز".

وقال سكان إن رجالا يرتدون زي الجيش نهبوا وأحرقوا منازل في الولاية المنتجة للنفط بعد أيام من قيام شبان بقتل 16 جنديا أرسلوا إلى هناك لحل نزاع على الأرض.

وقال السكان إن الجنود هاجموا مجتمع أوكوما المحلي المقام على ضفاف النهر والذي يضم بضع مئات من الأشخاص، أمس الأحد، أثناء بحثهم عن المسؤولين عن عمليات القتل التي وقعت يوم الخميس.

وقال تام أوبورومو، الذي فر من منزله، عبر الهاتف لـ"رويترز"، إن رجالا يرتدون الزي الرسمي كانوا يتجولون بحثا عن أسلحة ونهبوا منازل قبل إحراقها.

وأوضح سكان أن منشآت مملوكة للحكومة، ومنها مدرسة ابتدائية ومستشفى، لم تتعرض للهجوم.

ومن جهته، نفى وزير الدفاع النيجيري الجنرال كريستوفر موسى تورط الجيش في الواقعة ومهاجمة جنود لمجتمع أوكوما.

وقال موسى في رسالة نصية لـ"رويترز": "لا يوجد أي أعمال انتقامية من قبل الجيش. نحن نبحث عن القتلة ومخبأ أسلحتهم".

وكان الرئيس النيجيري بولا تينوبو قال إنه منح الجيش الصلاحية الكاملة لمطاردة المتورطين في قتل الجنود، ووصف مقتلهم بأنه "جريمة بشعة بحق الشعب النيجيري".