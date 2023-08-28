وزير إسرائيلي يهدد بتصفية قادة حماس بغض النظر عن مكانهم

هدَّد الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس عضو المجلس الأمني المصغر "الكابينيت"، اليوم الإثنين، قادة حركة "حماس" الفلسطينية بالتصفية بغض النظر عن المكان الذي يختبئون فيه، حسب قوله.

وقال كاتس عبر منصة "إكس": "إذا لم يكف قادة حماس عن الترويج للإرهاب في الضفة الغربية، فسوف تقوم إسرائيل بتصفيتهم بغض النظر عن المكان الذي يختبئون فيه".

وشدد وزير الطاقة الإسرائيلي على أنه "إذا لم يتوقف قادة حماس عن تشجيع الإرهاب في إسرائيل، فإن إسرائيل سوف تقضي عليهم، بغض النظر عن مكان اختبائهم، ومن يعمل على قتل اليهود سيدفع الثمن".