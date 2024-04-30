مخاوف إسرائيلية من "محور إيراني جديد" يهدد المنطقة

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن إيران تستغل حالة عدم الاستقرار في القارة الأفريقية لتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع تلك الدول، داعية إسرائيل إلى التكاتف مع حلفائها الغربيين، للعمل على كبح التوسع الإيراني.

وقالت الصحيفة إنه بينما تركز إسرائيل والعالم على التهديدات القادمة من المحور الإيراني المتمركز في العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن، وغزة، تضع طهران بهدوء الأسس لإقامة محور ثانٍ، من شأنه أن يشكل تهديدا خطيرا لإسرائيل والمنطقة بأكملها.

وتطرقت الصحيفة إلى منطقة الساحل الأفريقي، وهي شريط استراتيجي يمتد من السودان على البحر الأحمر إلى موريتانيا على المحيط الأطلسي.

وأشارت إلى أن إيران تستغل ضعف الغرب لتعميق قبضتها العسكرية والاقتصادية وتخريب عمليات التطبيع بين إسرائيل والدول الإسلامية، مشددة على ضرورة أن تعمل إسرائيل جنبًا إلى جنب مع حلفائها في الغرب، لكبح التوسع الإيراني في أفريقيا.

وقالت "يسرائيل هيوم" إن منطقة الساحل شهدت فترة من عدم الاستقرار خلال العام ٢٠٢٠، بما في ذلك الانقلابات في مالي، وبوركينا فاسو، وغينيا، والنيجر، والغابون، وتشاد، والسودان، وأعقب تلك الانقلابات وضع اجتماعي واقتصادي صعب.

وأوضحت بأنه "وسط فشل التعامل مع المنظمات المتشددة الإرهابية والإحباط من الولايات المتحدة وفرنسا، تبحث الأنظمة الجديدة عن حلفاء قادرين على تقديم المساعدة الاقتصادية والأمنية، وبالفعل استغلت إيران، وروسيا، والصين، تلك الفرصة".

وتناولت الصحيفة ما يجري في النيجر التي تعد مصدر 5% من إنتاج اليورانيوم في العالم، مشيرة إلى أن إيران تعمل على توسيع علاقاتها، في الوقت الذي دخلت فيه روسيا شريكًا لنظام النيجر بدلًا من فرنسا والولايات المتحدة.