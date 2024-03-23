أوكرانيا تسقط 31 مسيرة إيرانية الصنع أطلقتها روسيا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم السبت، إسقاطها 31 من 34 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم أثناء الليل.

وذكر الجيش، وفق وكالة "رويترز"، بأن الطائرات المسيرة إيرانية الصنع أسقطت فوق أنحاء في وسط وجنوب وجنوب شرق أوكرانيا، وفي غضون ذلك، قالت وكالة الإعلام الروسية، نقلاً عن خدمات الطوارئ، إن حريقاً اندلع في مصفاة "كويبيشيف" النفطية في منطقة "سامارا" الروسية، بعد سقوط طائرة مسيّرة في المنطقة صباح اليوم السبت.

وأضافت الوكالة أنه لم تقع أي إصابات، وأن رجال الإطفاء يكافحون الحريق في المصفاة المملوكة لشركة روسنفت، أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا.