الأسد يصل روسيا لبحث آفاق تسوية سورية مع بوتين

يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس السوري بشار الأسد، يوم غدٍ الأربعاء، لإجراء محادثات في الكرملين، على ما ذكرته الرئاسة الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء.

وأشار الكرملين إلى أنه "ستتم مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بتطوير التعاون الروسي السوري في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والإنسانية، بالإضافة إلى آفاق تسوية منسقة للوضع في سوريا".

ووصل الرئيس بشار الأسد إلى العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن ممثل الرئيس بوتين ميخائيل بوغدانوف كان في استقبال الأسد لدى وصوله.

وكان الرئيس الأسد قد زار موسكو، العام 2015، في أول زيارة خارجية خلال الأزمة التي تشهدها منذ العام 2011.

وفي 30 أيلول/سبتمبر 2015، نفذت موسكو حملة ضربات جوية في سوريا لمساندة القوات الحكومية السورية في عمليات برية ضد الفصائل المسلحة المعارضة.