الجيش الباكستاني يعلن مقتل 7 جنود في انفجار قنبلة

وقال الجيش في بيان، إن العبوة الناسفة البدائية انفجرت بالقرب من المركبة العسكرية ما أدى إلى مقتل سبعة جنود بينهم ضابط، مضيفا: "إنه سيتم تقديم مرتكبي هذا العمل الشنيع للعدالة".

وتعد المنطقة الجبلية منذ فترة طويلة ملاذا آمنا للمتشددين الذين ينشطون على جانبي الحدود.

وتقول إسلام آباد، إن زعماء حركة طالبان الباكستانية لجأوا إلى أفغانستان المجاورة حيث يديرون معسكرات لتدريب المتشددين على شن هجمات داخل باكستان.

وتوترت العلاقات بين باكستان وأفغانستان في الأشهر القليلة الماضية.

وتقول إسلام آباد إن كابول لا تبذل ما يكفي من الجهد للتعامل مع الجماعات المسلحة التي تستهدف باكستان.