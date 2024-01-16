وزير الخارجية الأوكراني: فكرت في توجيه لكمة للافروف
قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في مقابلة أذيعت أمس الاثنين، إنه شَعر في بعض الأوقات بالحاجة إلى تسديد "لكمة في وجه" نظيره الروسي سيرغي لافروف في المحادثات التي جرت في بداية الحرب الروسية.
وأجرى كوليبا مقابلة غير رسمية، مدتها ساعة، مع مدون أوكراني ركزت على موضوعات الطبخ والهوايات وكرة القدم الأوكرانية.
وعن أصعب جانب في المفاوضات، قال كوليبا "كانت تلك التي تشعر فيها ببساطة أنك تريد التوجه إلى خصمك ولكمه في أنفه لكنك لا تستطيع فعل ذلك حقًّا".
وأضاف "يمكنني القول إن ذلك حدث مرتين أو ثلاثًا، وكانت إحداها مع لافروف في منتجع أنطاليا التركي في ربيع 2022".
وعقد المفاوضون الأوكرانيون والروس بضع جولات من المحادثات في الأسابيع الأولى من الحرب في فبراير/ شباط 2022. وعقدت المحادثات في البداية بالقرب من حدود أوكرانيا مع روسيا البيضاء ثم في تركيا.
وقال كوليبا حينذاك، إن المحادثات في تركيا كانت صعبة وتناولت وقف إطلاق النار وتجهيز ممرات إنسانية. ولم يتوصل الجانبان إلى اتفاق في تلك المحادثات ولم تجر مفاوضات منذ ذلك الحين.