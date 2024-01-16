وزير الخارجية الأوكراني: فكرت في توجيه لكمة للافروف

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في مقابلة أذيعت أمس الاثنين، إنه شَعر في بعض الأوقات بالحاجة إلى تسديد "لكمة في وجه" نظيره الروسي سيرغي لافروف في المحادثات التي جرت في بداية الحرب الروسية.

وأجرى كوليبا مقابلة غير رسمية، مدتها ساعة، مع مدون أوكراني ركزت على موضوعات الطبخ والهوايات وكرة القدم الأوكرانية.

وعن أصعب جانب في المفاوضات، قال كوليبا "كانت تلك التي تشعر فيها ببساطة أنك تريد التوجه إلى خصمك ولكمه في أنفه لكنك لا تستطيع فعل ذلك حقًّا".

وأضاف "يمكنني القول إن ذلك حدث مرتين أو ثلاثًا، وكانت إحداها مع لافروف في منتجع أنطاليا التركي في ربيع 2022".