بريطانيا تعلن اعتراض طائرات روسية قرب المجال الجوي للناتو

أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، أنّها عبأت طائراتها القتالية، يومي الخميس والجمعة؛ لملاقاة عدد من الطائرات الروسية التي تحلق قرب المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي ومرافقتها.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان، إن طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية من طراز "تايفون" متمركزة في إستونيا، وطائرات "غريبن" سويدية"، استُدعيت مساء الخميس لـ "اعتراض" طائرتين روسيتين "تحلقان بالقرب من المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي والسويد".

وأكدت الوزارة أنّ "الطائرتين الروسيتين لم تلتزما بالقواعد الدولية من خلال عدم التواصل مع مناطق معلومات الطيران ذات الصلة، لكنهما بقيتا في المجال الجوي الدولي وحلّقتا باحتراف".