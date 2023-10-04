جراء فيضانات مدمرة.. فقدان 23 جنديًّا على الأقل في الهند

أعلن الجيش الهندي، اليوم الأربعاء، أنّ 23 جنديًّا فُقدوا بعد أن اجتاح فيضان قوي ناجم عن هطول أمطار غزيرة واديًا في ولاية "سيكيم" في شمال شرق البلاد.

وقال الجيش في بيان إنّه "بسبب هطول أمطار غزيرة مفاجئة فوق بحيرة "لوناك" في شمال "سيكيم"، حدث فيضان مفاجئ في نهر تيستا"، مضيفًا أنه "تمّ الإبلاغ عن فقدان 23 فردًا".

وأضاف البيان أن "المياه غمرت بعض المركبات"، مؤكدًا أن "عمليات البحث جارية".