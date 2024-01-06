تقرير: سلاح نوعي بيد أوكرانيا للقضاء على المسيرات الروسية

ويُظهر مقطع الفيديو المنشور على اليوتيوب من قبل شركة "Rheinmetall"، الشركة المصنعة للنظام، المكونات الرئيسة له وكيفية عمله.

يتضمن النظام رادارًا لتحديد الأهداف قادرًا على التعرف على التهديدات الجوية بمسافة 31 ميلاً، ويوفر بيانات تتبع الهدف ثلاثية الأبعاد. كما يمتلك النظام مدافع أوتوماتيكية قادرة على إطلاق 1000 طلقة في الدقيقة للتصدي للتهديدات الجوية.

نظام "Skynex" قوي ومتقدم، حيث يعتمد على تقنية "Ahead" لإطلاق مقذوفات صغيرة أمام الهدف مباشرة؛ مما يزيد من فعاليته ضد التهديدات السريعة الحركة، خاصة الطائرات بدون طيار.

ويذكر التقرير أن تقديم هذا السلاح النوعي يعكس الدعم المستمر من الدول الغربية لتعزيز قدرات الدفاع لدى أوكرانيا في مواجهة التهديدات الروسية.