إنقاذ 6 مستوطنين إسرائيليين من الغرق في البحر الميت (فيديو)

تمكنت قوات الإنقاذ الإسرائيلية من انتشال 6 طلاب من المدارس الدينية، بعد أن جرفتهم مياه البحر الميت أثناء احتفالية جماعية على شاطئ "نفيه مدبار"، فيما يجري البحث عن مفقودين آخرين، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء.

وقالت قناة "الأخبار 12" إن قوات من الجيش والشرطة عملت خلال الساعات الأخيرة على إنقاذ الطلاب الستة الذين سحبتهم مياه البحر الميت، واستعانت بمُسيّرات ومروحية شرطية خلال عمليات البحث عن الطلاب.

وكانت بلاغات قد وصلت إلى الشرطة الإسرائيلية تفيد بأن هناك 6 من الطلاب فقدوا خلال الاحتفالية، فدفعت الشرطة بمروحية من أجل البحث عنهم، قبل أن تدفع بمُسيّرات، لتتمكن في النهاية من تحديد موقع المفقودين، بينما كانوا يسبحون في اتجاه الشاطئ.