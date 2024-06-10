لوفيغارو: معسكر ماكرون يقفز نحو المجهول

مثّل قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المفاجئ حل البرلمان محاولة لتوسيع أغلبيته، لكنه لا يخلو من مخاطرة، ويضع معسكر الرئيس على حافة المجهول، وفق تقرير لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

وقالت الصحيفة، إن "صدمة الانتخابات الأوروبية كانت متوقعة من قبل أغلبية في حالة سيئة، لكن قرار إيمانويل ماكرون بالعودة إلى صناديق الاقتراع في 30 يونيو و7 يوليو (في دورتين) لإعادة تشكيل الجمعية الوطنية فاجأ معسكره".

ضربة لأتال

وأوضح التقرير أن ماكرون، بهذه الخطوة، سحب البساط من تحت قدمي رئيس الوزراء غابريال أتال، بعد خمسة أشهر فقط من تعيينه في منصبه، وبينما كان يستعد لتقديم "مبادرة سياسية" تجاوزها الزمن ولا يُعلم إن كان أتال سيعود إلى منصبه بعد الانتخابات أم لا.

وبحسب "لوفيغارو" فإن ماكرون كان مقتنعا بهذا الإجراء وباتخاذ قرار حل البرلمان، حتى قبل أن يدعو الفائز في التصويت، جوردان بارديلا (التجمع الوطني، 31.47٪ من الأصوات) إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وأعلن إيمانويل ماكرون على شاشة التلفزيون، أن هذه النتيجة "ليست نتيجة جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا"، معتبراً أن "صعود القوميين والديماغوجيين يشكل خطراً على أمتنا" بحسب تعبيره.