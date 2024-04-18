شبكة أمريكية: الرد الإسرائيلي على إيران "لن يحدث قبل الإثنين"

نقلت شبكة "ABC News" عن مسؤول أمريكي وصفته بالكبير أنه من غير المرجح أن تنفذ إسرائيل ضربة على إيران إلا بعد عيد الفصح اليهودي، وأضاف: "على الرغم من أن ذلك قد يتغير دائما".

يشار إلى أن عيد الفصح اليهودي يبدأ يوم الاثنين المقبل، وينتهي بعد حلول الظلام في 30 أبريل.

وقال المسؤول، الذي لم تسمه الشبكة، إن الحرس الثوري الإيراني والقيادات الأخرى لا تزال في حالة تأهب قصوى، مع وجود بعضهم في منازل آمنة ومنشآت تحت الأرض

وأشارت الشبكة إلى أن إسرائيل استعدت مرتين لخطط لضرب إيران في الأسبوع الماضي ثم تراجعت، ردًا على الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الذي شنته إيران.

وقالت مصادر الشبكة إن الردود المحتملة تشمل خيارات تتراوح بين مهاجمة وكلاء إيران في المنطقة، ولكن ليس على الأراضي الإيرانية، إلى هجوم إلكتروني محتمل.