بعد خطة بريطانيا لترحيلهم.. ما حقيقة منح ويلز مبلغاً ضخماً للمهاجرين؟

لكنّ متحدثاً باسم الحكومة الويلزية كشف حقيقة تلك الشائعة مؤكداً عدم صحتها وأنها كانت قراراً مرتبطاً بفئة محددة، وفق ما أوردته "رويترز" بنسختها الإنجليزية.

وقال إن هذا المخطط كان مؤقتاً ومخصصاً للأطفال الذين غادرون نظام الرعاية الويلزية، وبعضهم من الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين، وليسوا مهاجرين غير شرعيين".

وتم تصميم المشروع، المعروف باسم "مشروع الدخل الأساسي لخريجي الرعاية"، لمساعدة الأطفال في ويلز الذين يتركون قطاع الرعاية عند بلوغهم سن 18 عامًا.

وأوضح المتحدث الويلزي أن 635 شخصاً استفادوا من المشروع حتى 31 يوليو/تموز الماضي، بينهم 67 شخصاً من الأطفال طالبي اللجوء الحاليين أو السابقين غير المصحوبين بذويهم.

وجرى تحديد أولئك من قبل الأمم المتحدة باعتبارهم صغارًا يتقدمون بطلب اللجوء بعد انفصالهم عن والديهم أو الأوصياء عليهم.

وأكد المتحدث على أن "المشروع التجريبي الويلزي مخصص لطالبي اللجوء (في انتظار القرار) واللاجئين الذين تركوا الرعاية، ولا يمكن تصنيف أي من المجموعتين على أنهم "مهاجرون غير شرعيين".

وختم قائلاً: "إنهم ليسوا مهاجرين غير شرعيين، إنهم أطفال وصلوا إلى ويلز بلا أحد ولا شيء. نحن لا نقدم أي اعتذار عن محاولتنا منحهم أفضل بداية ممكنة في الحياة. ومن المخيب للآمال أن نرى ادعاءات مضللة تستخدم للتقليل من أهمية هذه القضايا الحساسة".