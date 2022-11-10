غروسي: تصنيع الصاروخ الإيراني الجديد يفاقم "المخاوف"

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، اليوم الخميس، في مقابلة مع وكالة فرانس برس بشرم الشيخ، إن تصنيع صاروخ إيراني باليستي فرط صوتي، يفاقم "المخاوف" الدولية إزاء إيران.

وأوضح غروسي على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ، أن هذا الموضوع ليس في صلب اختصاص الوكالة، "لكن لا يمكن أن ننظر إلى الأمور بمعزل عن بعضها البعض (..) هذه الإعلانات تفاقم المخاوف وتزيد الانتباه إلى الملف النووي الإيراني"، مؤكدًا: "لا بد أن يكون لذلك تأثير".