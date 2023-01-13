كبيرة قضاة إسرائيل: خطة الحكومة لإصلاح القضاء تسحق منظومة العدالة

حذرت إستر حايوت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الخميس، من أن خطة الإصلاح القضائي التي تقترحها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ستسحق منظومة العدالة وتقوض الديمقراطية في البلاد.

وأصدرت حايوت هذا التحذير في رد فعل على خطة يدعمها نتنياهو للحد من أحكام المحكمة العليا ضد إجراءات الحكومة أو قوانين الكنيست، مع إعطاء أهمية أكبر لآراء السياسيين في اختيار القضاة.

وقالت حايوت في خطاب أذاعه التلفزيون، إن الاقتراح "ليس خطة لإصلاح النظام القضائي بل هو خطة لسحقه".