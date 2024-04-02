آخر تطورات الحالة الصحية لمذيع إيراني تعرض للطعن في لندن‎

خرج بوريا زراعتي، المذيع في قناة "إيران إنترناشونال" التلفزيونية الإيرانية الخاصة، ومقرها لندن، من المستشفى بعد 3 أيام من تعرضه للطعن بسكين في هجوم استهدفه في العاصمة البريطانية، بحسب ما أعلنت الشرطة، الإثنين.

وفي بيان نشرته الشرطة البريطانية، سلط دومينيك ميرفي قائد وحدة مكافحة الإرهاب، الضوء على التقدم الذي تمّ إحرازه في التحقيق بهذا الهجوم، لكن من دون أن يفصح عن المسؤولين عنه.

لكن ميرفي طمأن في بيانه سكان لندن بأن "المشتبه بهم لا يشكلون خطراً" على العاصمة البريطانية أو المملكة المتحدة.

من جهته، قال المذيع في منشور على منصة "إكس" إنه "يشعر بتحسن وموجود حالياً مع زوجته في مكان آمن تحت مراقبة الشرطة".

وأكد زراعتي (36 عاماً) أن التحقيق "تقدّم كثيراً" وأظهر أن الهجوم الذي استهدفه تم عن سابق إصرار وترصد.

