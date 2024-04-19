خبراء: الدعم الأمريكي لأوكرانيا "ورقة انتخابية" بين الجمهوريين والديمقراطيين

ويوضح ميروشكين أن" الأهم من المساعدات هو شكل تقديمها، وإذا تم قبول هذا المشروع، فسوف تقوم الولايات المتحدة بتمويل أوكرانيا بقرض، ووفقا لنص المشروع المنشور، سيكون بايدن ملزما بالدخول في اتفاقية دين مع كييف خلال 60 يوما من تاريخ إقرار المشروع، وسيكون القرض بدون فوائد لكن مع إجراء إلزامي بالسداد، ويدرك الجمهوريون أن أوكرانيا عاجزة عن السداد؛ لذلك سيضعون نظراءهم الديمقراطيين في فخ قانوني محكم".

ويضيف: "إذا تعثرت كييف في السداد يمكن للرئيس الأمريكي اللجوء إلى صلاحية شطب نصف الديون لكن عليه أن يأتي إلى الكونغرس ويبرر عدم تحصيل الديون، وسيستغل الجمهوريون هذا الفشل لاستخدامه بالدعاية الانتخابية بحجة أن الديمقراطيين يبذرون الأموال الأمريكية ويعطون قروضا دون ضمانات كافية، هذا سيزيد من الضغط على المرشح الديمقراطي جو بايدن، وستميل الكفة حينها بشكل أكبر إلى المرشح الجمهوري".

وخلص الباحث إلى القول إن "إدارة بايدن باتت تدرك تماما أنه إذا تمت مساعدة أوكرانيا فسيكون هناك عواقب قانونية وانتخابية عليها، وإذا لم يحصل ذلك فهناك عواقب سياسية نتيجة وجود مؤشرات على انتصار روسيا في الحرب؛ لذلك فالإدارة في وضع لا تحسد عليه أبدا".

واشنطن.. أوكرانيا قد تخسر الحرب

وفي أقوى تحذير من نوعه تطلقه واشنطن حول الحرب الروسية الأوكرانية، حذر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، من أن أوكرانيا قد تخسر الحرب مع روسيا في نهاية العام الجاري إذا لم يتم تقديم المزيد من الدعم العسكري لها.

وحول هذا التحذير يقول الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية سيرغي ماميتشيف، لـ"إرم نيوز"، إن "ما قاله رئيس الـ"سي آي إيه" واقعيّ وينبع من تقارير استخباراتية دقيقة، وبالتأكيد هزيمة أوكرانيا ستعيد المكانة الأمريكية إلى الوراء مقابل تقدم القطب الجديد روسيا والصين؛ لذلك تخشى واشنطن حدوث ذلك".

ويضيف: "الديمقراطيون والجمهوريون يدركون ذلك ويعلمون أن الدعم ضروريا لكن هناك مصالح حزبية وصراعا انتخابيًّا واضحًا، والضحية أوكرانيا بالتأكيد، وأوروبا وحدها لن تقدر على مساعدة كييف، فالأمر لا يتعلق بالمليارات بل بالسلاح وصفقات البيع مع مصانع السلاح الأمريكي، ناهيك عن ضرورة وجود خط توريد دائم للذخيرة؛ هذه حرب وكما تستهلك الأرواح تستهلك البارود".

ويتابع: "في قراءتي للأوضاع لا أرى أي بارقة أمل واضحة لكييف في تحقيق أي انتصار؛ لأن الحرب بالوكالة التي يخوضها الغرب ضد روسيا وصلت إلى سقفها، وأي خطوة للامام تعني بالضرورة التدخل المباشر، وهذا لا تطيقه أوروبا والولايات المتحدة؛ لذلك القتال لآخر جندي أوكراني هو السبيل المتبقي أمام الغرب وإسكات كييف ببعض المليارات قد يفي بالغرض".

ويشير ماميتشيف إلى أنه "في النتيجة الغرب يريد صمود أوكرانيا لأقصى حد على أمل أن تكون الإجراءات العقابية ضد روسيا عاملا لتراجع موسكو في هذه الحرب وهزيمتها، أي إدخال روسيا في حرب استنزاف شديدة، ومع انهيار اقتصادها ستبدأ بالتراجع دون تدخل مباشر من الغرب وهذا نظريًّا ربما يكون منطقيًّا بالنسبة لهم، لكن عمليا، روسيا تحضّر لهجوم واسع بحسب ما يقال في الأوساط الإعلامية الروسية، وهذا سيكون الهجوم الأخير الذي سينهي الحرب بشكل كامل، وحينها لن تصل موسكو إلى النقطة التي يدفعها الغرب لها".

كييف تدرك أنها"رهينة"

واستكمالاً لتوضيح تأثير الانتخابات الأمريكية على مستقبل كييف، يشير الباحث في الشؤون الأوكرانية إيفان غريبانوف، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن أوكرانيا "تدرك جيدا لعبة الانتخابات في الولايات المتحدة وتدرك أيضا أنها باتت رهينة وهو ما اعترف به الرئيس الأوكراني علانية، عندما قال إن بلاده تحولت رهينة للصراعات الانتخابية في الولايات المتحدة".