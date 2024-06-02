الدبابات الغربية تتحول إلى "دمى حديدية" بحديقة النصر الروسية (صور)

نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية صورًا جديدة لعدد من المدرعات والآليات الغربية، التي قالت إن قوات الجيش الروسي غنمتها في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وقالت الوكالة، "يقدم فريق التحرير صورًا للمدرعات والآليات الغربية، التي عوّل عليها قادة كييف، وتركوها وفرّت طواقمها هاربة من النيران الروسية، لتستحوذ القوات الروسية عليها، خلال العمليات العسكرية في منطقة دونباس".