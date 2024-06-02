جنود أمريكيون إلى جانب دبابة من طراز أبرامز
جنود أمريكيون إلى جانب دبابة من طراز أبرامزرويترز

الدبابات الغربية تتحول إلى "دمى حديدية" بحديقة النصر الروسية (صور)

نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية صورًا جديدة لعدد من المدرعات والآليات الغربية، التي قالت إن قوات الجيش الروسي غنمتها في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وقالت الوكالة، "يقدم فريق التحرير صورًا للمدرعات والآليات الغربية، التي عوّل عليها قادة كييف، وتركوها وفرّت طواقمها هاربة من النيران الروسية، لتستحوذ القوات الروسية عليها، خلال العمليات العسكرية في منطقة دونباس".

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وتنوعت الآليات الغربية التي تعرض في "حديقة النصر" الروسية بين مدرعات أمريكية وبريطانية، وناقلات جنود فنلندية، وعربات استطلاع فرنسية، ومركبات مشاة ألمانية من طراز "ماردار-1 أي 3".

مدرعة بريطانية
مدرعة بريطانيةسبوتنيك
مدرعة بريطانية
مدرعة بريطانيةسبوتنيك

كما احتوى معرض الآليات الغربية التي غنمها أو دمرها الجيش الروسي في دونباس على عدد من الدبابات الأمريكية من طراز "أبرامز"، والأوكرانية من طراز "تي-64-بي في".

مدرعة هجومية أمريكية
مدرعة هجومية أمريكية سبوتنيك
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وكانت القوات الروسية سيطرت في فبراير الماضي على مدينة أفديفكا في دونباس، وبدأت تتقدم إلى غربي المدينة من أجل الوصول إلى نهر دورنا، الذي أقامت عليه القوات الأوكرانية خطًّا دفاعيًّا لمنع تقدم القوات الروسية، وأبقت بعض قواتها شرق النهر لإعاقة تقدمها.

روسيا

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