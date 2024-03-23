من أصل 133.. التعرف على هويات 29 قتيلًا في هجوم موسكو

تعرفت السلطات الروسية حتى الآن على هويات 29 شخصًا من أصل 133 قتلوا في هجوم مسلح على صالة حفلات موسيقية قرب موسكو، مساء الجمعة، وفق ما أعلنته وزارة الحالات الطارئة الروسية.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أصدرت الوزارة قائمة لم تتضمن سوى 29 اسمًا، الأمر الذي يعكس صعوبة التعرف على الضحايا، في وقت يواصل فيه المسعفون إزالة الأنقاض من "كروكوس سيتي هول" الذي أتى عليه حريق تسبب به المهاجمون.

وبثّ التلفزيون الروسي، اليوم السبت، مشاهد لاستجواب 4 أشخاص أوقفوا بعد الاشتباه بتنفيذهم الهجوم، حيث أقر اثنان منهم بالذنب، وقال أحدهما إنه نفّذ الهجوم لقاء مبلغ مالي.

وكانت السلطات الروسية، أعلنت اليوم السبت عن توقيف 11 شخصًا، بينهم المهاجمون الأربعة المشتبه بهم، وهم رعايا دولة أجنبية في منطقة بريانسك الواقعة عند الحدود مع أوكرانيا وبيلاروس.