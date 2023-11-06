رئيس الوزراء الأسترالي : "علامات واعدة" على تحسن العلاقات مع الصين

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الاثنين، إن ثمة "علامات واعدة" على تحسن العلاقات مع الصين، خلال زيارة لبكين يجري فيها محادثات مع الرئيس شي جين بينغ بعد سنوات مضطربة، بسبب خلافات اقتصادية وسياسية بين البلدين.

وتوقع ألبانيزي إجراء "مناقشة بناءة" مع الزعيم الصيني، مشيدا بالعلاقات التجارية التي تحسنت مؤخرا.

وقال "أعتقد أن هناك علامات واعدة. لقد سبق أن شهدنا إزالة عدد من العوائق أمام التجارة بين البلدين".

وأشار إلى أن هناك "انتعاشا كبيرا في التجارة بين بلدينا" بعد أن خففت الصين بعض القيود على الواردات.

أضاف ألبانيزي "نحن بحاجة إلى ان نتعاون مع الصين حيثما نستطيع، وأن نختلف معها حيث يجب".