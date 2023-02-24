هيئتان بالاتحاد الأوروبي تحظران "تيك توك" على هواتف الموظفين لـ"أسباب أمنية"

ويخضع "تيك توك"، المملوك لشركة بايت دانس الصينية للتدقيق من جانب الحكومات والهيئات التنظيمية بسبب مخاوف من أن تستغل الحكومة الصينية التطبيق لجمع بيانات المستخدمين أو دعم مصالحها.

ورفض مفوض شؤون الصناعة في الاتحاد الأوروبي تيري بريتون، الذي أعلن فرض المفوضية الأوروبية للحظر على هواتف موظفيها، الإفصاح عما إذا كانت المفوضية قد تعرضت لأي حوادث تتعلق بـ"تيك توك".

كما قال مسؤول اليوم الخميس، إنه سيتعين على موظفي مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يجمع مندوبين من الدول الأعضاء لتحديد أولويات السياسة، أيضا حذف "تيك توك" من هواتفهم الشخصية التي يمكنها الارتباط بخدمات مجلس الاتحاد الأوروبي.

وردا على ذلك، قالت شركة "تيك توك" إنها تشعر بخيبة أمل وفوجئت لأن المفوضية لم تتواصل معها قبل فرض الحظر.