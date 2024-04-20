خطر الطائرات دون طيار يؤرّق أحدث الدبابات الغربية

بدأت حرب الطائرات دون طيار في أوكرانيا، التي أحدثت تحوّلاً في الحرب الحديثة، في إحداث خسائر مميتة في واحد من أقوى رموز القوة العسكرية الأمريكية؛ الدبابة، وتُهدّد بإعادة كتابة كيفية استخدامها في الصراعات المستقبلية.

وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، مع اكتساب الطائرات دون طيار المتفجرة أهمية كبيرة في ساحة المعركة، أصبحت حتى دبابة "أبرامز" الأمريكية الجبارة، ودبابة "ليوبارد" الألمانية المتطورة، عُرضة للخطر بشكل متزايد.

وقال مسؤول أمريكي كبير، إنه خلال الشهرين الماضيين، تمكنت القوات الروسية من تدمير خمس من أصل 31 دبابة أمريكية الصنع من طراز "أبرامز M1" أرسلها البنتاغون إلى أوكرانيا في الخريف الماضي.