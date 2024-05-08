روسيا تتوعد بتدمير أي قوة فرنسية تدخل لمساعدة أوكرانيا

حذرت روسيا اليوم الأربعاء، فرنسا من أنه إذا أرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوات إلى أوكرانيا فإن الجيش الروسي سيعتبر أفرادها أهدافًا مشروعة.

وأثار ماكرون جدلًا في فبراير/ شباط عندما قال إنه لا يستبعد إرسال قوات برية لأوكرانيا مستقبلًا. وحذر الرئيس الفرنسي من أنه إذا انتصرت روسيا في أوكرانيا فإن مصداقية أوروبا ستهوي إلى الصفر، بحسب "رويترز".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين "من الطبيعي أن يفسر ماكرون نفسه هذا الكلام بهدف خلق حالة من عدم اليقين الإستراتيجي لروسيا".