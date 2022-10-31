قصف روسي جديد على كييف.. وموسكو تعلن استهداف منشآت للطاقة

سُمع دوي سلسلة من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الاثنين بحسب شهود من رويترز في المدينة، فيما أفادت السلطات الإقليمية في شمال وشرق ووسط أوكرانيا أيضا بوقوع ضربات صاروخية.

وكثفت روسيا هجماتها الصاروخية على أوكرانيا في الأسابيع الماضية بعد أن ألقت باللوم على كييف في الانفجار الذي دمر جسر القرم.

وقال الشهود إنه يمكن رؤية الدخان يتصاعد فوق كييف بعد أكثر من عشرة انفجارات، كما انهارت شبكات الطاقة الكهربائية والهاتف المحمول في أجزاء من المدينة.

وقال إيهور تيريكوف، رئيس بلدية خاركيف، إن المدينة تعرضت لقصف بصاروخين استهدفا "منشأة بنية تحتية حيوية". كما تم الإبلاغ عن انفجارات في مدينتي زابوريجيا وتشيركاسي.

وكتب أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق المراسلة تيليجرام "يواصل الروس المنهزمون شن الحرب على المنشآت المدنية".

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت منشآت طاقة في أوكرانيا بأسلحة فائقة الدقة، بعدما أشارت كييف إلى هجوم كثيف أدى خصوصا الى انقطاع المياه والكهرباء.

وقالت الوزارة في بيان، إن "القوات المسلحة الروسية تواصل ضرباتها بأسلحة فائقة الدقة وبعيدة المدى على القيادة العسكرية وأنظمة الطاقة في أوكرانيا. وكل الضربات بلغت هدفها، والأهداف المحددة أصيبت جميعها".