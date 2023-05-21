روسيا تعلن السيطرة الكاملة على باخموت

وأعلن بريغوجين في شريط فيديو بثه على قناته في التليغرام وهو يقف إلى جانب رجال مسلحين أمام مبان مدمرة، "في 20 أيار/مايو 2023 ظهر اليوم (السبت) تمت السيطرة على باخموت بالكامل".

وأضاف بريغوجين: "استغرقت العملية للسيطرة على باخموت 224 يوما.. فاغنر وحدها كانت هنا".

وتابع: "لم نقاتل الجيش الأوكراني فقط في باخموت، بل أيضا البيروقراطية الروسية التي وضعت لنا العصي في الدواليب".

كما أعلن بريغوجين أن "فاغنر ستسلم باخموت للجيش الروسي في 25 أيار/ مايو".

و نفى متحدث باسم قيادة الجيش الأوكراني في الشرق أن مجموعة فاغنر أحكمت السيطرة على مدينة باخموت، وقال إن قواته تواصل القتال هناك.