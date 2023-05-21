روسيا تعلن السيطرة الكاملة على باخموت
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، سيطرة قوات فاغنر بالكامل على مدينة باخموت.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة "تاس" إن قوات فاغنر أكملت سيطرتها بشكل كامل على باخموت بدعم من المدفعية والطيران ومجموعة القتال الجنوبية.
وأكدت وكالة الأنباء الروسية، أن الرئيس فلاديمير بوتين، قد وجه تهنئته لقوات فاغنر والجيش الروسي "لإتمام عمليّة تحرير أرتيموفسك"، الاسم السوفييتي لباخموت.
وفي وقت سابق السبت، أعلن قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، أن رجاله استولوا على كامل مدينة باخموت مركز القتال في شرق أوكرانيا الذي استمر منذ الصيف الماضي.
وأعلن بريغوجين في شريط فيديو بثه على قناته في التليغرام وهو يقف إلى جانب رجال مسلحين أمام مبان مدمرة، "في 20 أيار/مايو 2023 ظهر اليوم (السبت) تمت السيطرة على باخموت بالكامل".
وأضاف بريغوجين: "استغرقت العملية للسيطرة على باخموت 224 يوما.. فاغنر وحدها كانت هنا".
وتابع: "لم نقاتل الجيش الأوكراني فقط في باخموت، بل أيضا البيروقراطية الروسية التي وضعت لنا العصي في الدواليب".
كما أعلن بريغوجين أن "فاغنر ستسلم باخموت للجيش الروسي في 25 أيار/ مايو".
و نفى متحدث باسم قيادة الجيش الأوكراني في الشرق أن مجموعة فاغنر أحكمت السيطرة على مدينة باخموت، وقال إن قواته تواصل القتال هناك.