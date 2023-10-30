"النواب الأمريكي" يخطط لتصويت منفرد على مشروع قانون لدعم إسرائيل
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد مايك جونسون، إنه يتوقع أن يطرح على المجلس مشروع قانون منفرد لتمويل إسرائيل هذا الأسبوع.
ويأتي تصريح جونسون حليف الرئيس السابق دونالد ترامب، مخالفًا لرغبة الرئيس جو بايدن الذي يسعى للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار لإسرائيل وأوكرانيا مجتمعتين.
وقال جونسون في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أمس الأحد "سنطرح مشروع قانون منفرد لتمويل إسرائيل هذا الأسبوع في مجلس النواب"، مضيفًا أنه يعتقد أن هذا الإجراء سيحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي وأن الجمهوريين سيدعمون إجراءً مماثلًا في مجلس الشيوخ.
ومن المقررأن يعود أعضاء مجلس النواب، الذي يتمتع الجمهوريون فيه بأغلبية ضئيلة، من عطلة يوم الأربعاء.
جونسون قال إن"هناك أشياء كثيرة تحدث حول العالم يتعين علينا التعامل معها وسنفعل"، لكنه لم يتطرق صراحة إلى الصراع في أوكرانيا. بل تابع قائلًا "لكن ما يحدث الآن في إسرائيل يحظى بالاهتمام الفوري وعلينا أن نركز على هذا ونمرره".
وكان الرئيس بايدن طالب الكونغرس بالموافقة على مخصصات تكميلية بقيمة 106 مليارات دولار، على أن يخصص الجزء الأكبرمنها لتعزيز دفاعات أوكرانيا ضد روسيا والباقي مقسم بين إسرائيل ومنطقة المحيط الهادي والهندي وإنفاذ قوانين الهجرة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.