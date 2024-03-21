تُركوا يهيمون على وجوههم.. انتقادات للسلطات الفرنسية بسبب المهاجرين القُصّر

وبعد أن عبَّروا عن مخاوفهم من عدم معرفة مكان يأويهم إذا غادروا هذا المكان، تفرق اللاجئون في شوارع العاصمة بعد ساعات قليلة، بحسب ما أفاد عدد من الأشخاص الذين تواجدوا في المكان.

ولم يتم توفير أي مأوى لهؤلاء الشباب الذين غادروا وهم يحملون أكبر عدد ممكن من أمتعتهم. أما الباقي فقد دمرته خدمات الطرق، حيث وجد القاصرون أنفسهم يهيمون على وجوههم في شوارع العاصمة.

وقال نيكولاي بوسنر أحد المهاجرين الذين تم إجلاؤهم: "إنها عملية إجلاء بمنطق التنظيف، ولكن لا يأخذون في الاعتبار أن هؤلاء الشباب ليس لديهم مكان يذهبون إليه، لذلك لن يتغير الوضع كثيرا"، ويأسف نيكولاي بوسنر بأن "الإطار القانوني لم يعد يُحترم".

وبحسب مديرية الشرطة الفرنسية، التي نشرت مرسومًا، يوم الثلاثاء، فإن هذه الساحة تحتوي على حوالي 74 خيمة، وتمثل خطرًا أمنيًا كبيرًا.

وقال البيان: "هذه الملاجئ المؤقتة لا تعوق حركة المشاة والمركبات غير الآلية فحسب، بل تشكل خطرًا كبيرًا على السلامة الشخصية إلى حد أنه في حالة فيضان نهر السين، يمكن أن يجد الركاب أنفسهم محاصرين تحت الماء والغرق وهناك أيضًا خطر نشوب حريق عرضيًا".

من جهتها، قالت ليا فيلوتشي، نائبة رئيس البلدية المسؤولة عن التضامن والإيواء في حالات الطوارئ وحماية اللاجئين: "إنه ليس مكانًا للعيش فيه، بل مكانًا للبقاء على قيد الحياة"، فيما استنكرت الجمعيات هذه العملية ووصفتها بأنها "خارج أي إطار قانوني".

وبموجب المرسوم، يُمنح الشباب 48 ساعة لمغادرة المبنى قبل عملية الشرطة. ولكن من الواضح أن المحافظة لم تلتزم بأي شيء، وكانت هناك عملية إخلاء، صباح الأربعاء، أي بعد أقل من 24 ساعة من نشر المرسوم.

وأشار موقع "مهاجر نيوز" المتخصص في قضايا اللجوء والهجرة، إلى أن هذا النوع من عمليات الإجلاء التي تستهدف مخيمًا للقاصرين غير المصحوبين ليس جديدًا، وهذا هو التفكيك الرابع خلال 3 أشهر، إذ تمت العملية الأولى في 17 ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف "أن عملية ثانية، وقعت أيضًا تتعلق بحوالي 100 قاصر، وسط العاصمة، في شهر فبراير/شباط، وأخيرًا، في 6 مارس/آذار، تم إجلاء ما يقرب من 400 قاصر، وما زالوا دون مأوى، وفي كل مرة تعرب الجمعيات الحقوقية عن أسفها، وتتكرر نفس القصة".

بدوره، قال، منسق "بعثة اللاجئين بلا مأوى" لمنظمة أطباء العالم غير الحكومية والمتحدث باسمها، بول ألوزي :"إنهم يرسلون لهم رسالة واضحة للغاية: أنهم غير مرحب بهم، إنها معاملة سيئة تهدف إلى جعل الشباب يشعرون بها، ويقررون مغادرة المدينة".