قبيل زيارة نتنياهو.. الرئيس الألماني ينتقد خطة الإصلاحات القضائية الإسرائيلية

انتقد الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، خطة الإصلاحات القضائية التي تسعى الحكومة الإسرائيلية لتمريرها، وأعرب عن قلقه بشأن مستقبل سلطة القانون في إسرائيل، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، السبت.

تأتي الانتقادات التي أطلقها الرئيس الألماني، بشكل غير معتاد، قبل أيام من زيارة رسمية سيُجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى برلين، عقب نهاية زيارته الحالية إلى روما.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن انتقادات شتاينماير للخطة المثيرة للجدل، قبيل زيارة نتنياهو إلى برلين، تعد "غير عادية"، ناقلة عنه أن "ألمانيا طالما نظرت بإعجاب إلى قوة سلطة القانون في إسرائيل".

وجاء الموقف الذي عبَّر عنه الرئيس الألماني، الجمعة، خلال حفل استقبال في برلين، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس جامعة حيفا الإسرائيلية.

وأعرب شتاينماير عن قلق بلاده بشأن عملية إعادة هيكلة النظام القضائي في إسرائيل، وعلَّق على تصريح سابق، صدر عن نظيره الإسرائيلي، يتسحاق هيرتسوغ، جاء فيه أن المسيرة التي تقودها الحكومة "خاطئة ومدمرة وتزعزع أسس الديمقراطية".

وذكر الرئيس الألماني في تعليقه أنه على اتصال دائم بنظيره الإسرائيلي، ويعول على "صوته الحكيم والمتوازن"، وربط بين الإصلاح الشامل في القضاء وبين الوضع الأمني المتدهور في إسرائيل والضفة الغربية.