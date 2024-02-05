حكومة كازاخستان تقدم استقالتها بشكل مفاجئ

قدمت الحكومة في كازاخستان، اليوم الإثنين، استقالتها إلى رئيس الدولة قاسم جومارت توكاييف، الذي وافق بدوره على الاستقالة، وعيّن "رومان سكليار" رئيسًا للوزراء بالإنابة.

جاء ذلك، بحسب بيان أوردته الخدمة الصحفية لرئيس الدولة، لكن البيان لم يكشف عن سبب استقالة الحكومة، فيما وصفت الاستقالة بـ"المفاجئة".

وقرر الرئيس قبول استقالة حكومة جمهورية كازاخستان، وإسناد المهام المؤقتة لرئيس الوزراء إلى رومان سكليار رومان، وأعضاء الحكومة"، مبينا بأن القرار جاء وفقا للمادة 70 من الدستور.

وينص قرار "توكاييف" على مواصلة الوزراء أداء واجباتهم حتى الموافقة على التشكيل الجديد للحكومة.

ويرأس حكومة كازاخستان المستقيلة أليخان سمايلوف منذ 11 يناير 2022، حيث لم يتم تحديد سبب الاستقالة المفاجئ.