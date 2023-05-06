بريغوجين يطالب بتسليم مواقع فاغنر في باخموت إلى قوات قديروف

طلب رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين، اليوم السبت، الإذن من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لتسليم مواقع مجموعته في مدينة باخموت لقوات الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، احتجاجا على نقص الذخيرة.

وقال يفغيني بريغوجين في رسالة وجهها إلى شويغو: "أطلب منكم إصدار أمر عسكري قبل منتصف ليل العاشر من أيار/ مايو، لنقل مواقع مجموعة فاغنر إلى وحدات كتيبة أخمات في باخموت ومحيطها".