الكرملين يعلق على أنباء مرض الزعيم الشيشاني رمضان قديروف

وحول أنباء عن توجه قديروف إلى موسكو الأحد، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد بيسكوف: "لم تكن هناك اجتماعات مع بوتين".

وفي وقت سابق، انتشرت أخبار بشكل واسع عبر قنوات إعلامية روسية، تفيد بوفاة قديروف ليلًا في المستشفى المركزي التابع لإدارة الكرملين بعد أنباء عن إصابته بمرض "خطير" قبل أيام.

في المقابل، نشر قديروف الأحد مقطع فيديو يدعو من خلاله "أولئك الذين لا يستطيعون التمييز بين الحقيقة والأكاذيب على الإنترنت إلى المشي في الهواء الطلق".