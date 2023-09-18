الكرملين يعلق على أنباء مرض الزعيم الشيشاني رمضان قديروف
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الإثنين، إن الكرملين ليس لديه معلومات حول مرض رئيس الشيشان رمضان قديروف.
ونفى أيضًا تقارير أفادت بأن قديروف التقى فلاديمير بوتين.
وقال بيسكوف ردًّا على سؤال للصحفيين حول مدى قلق الكرملين بخصوص حالة قديروف الصحية: "ليس لدينا أي معلومات، على أي حال، لا تستطيع الإدارة الرئاسية تقديم معلومات حول حالته الصحية، لذلك ليس لدينا ما نقوله في هذا الخصوص".
وحول أنباء عن توجه قديروف إلى موسكو الأحد، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد بيسكوف: "لم تكن هناك اجتماعات مع بوتين".
وفي وقت سابق، انتشرت أخبار بشكل واسع عبر قنوات إعلامية روسية، تفيد بوفاة قديروف ليلًا في المستشفى المركزي التابع لإدارة الكرملين بعد أنباء عن إصابته بمرض "خطير" قبل أيام.
في المقابل، نشر قديروف الأحد مقطع فيديو يدعو من خلاله "أولئك الذين لا يستطيعون التمييز بين الحقيقة والأكاذيب على الإنترنت إلى المشي في الهواء الطلق".